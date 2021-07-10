В воскресенье жителям Карелии прохлады ждать не стоит

11 июля в Петрозаводске, по данным регионального Гидрометцентра, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +18, +20, днем +29, +31. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии в воскресенье переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +20, местами до +12, днем +27, +32.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +16, днем +28;

В Кондопоге ночью +20, днем +31;

В Медвежьегорске ночью +20, днем +31;

В Олонце ночью +16, днем +33;

В Пудоже ночью +17, днем +31;

В Сегеже ночью +19, днем +31;

В Сортавале ночью +17, днем +30;

В Суоярви ночью +18, днем +32. (фото «Петрозаводск говорит»)