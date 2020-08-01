В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 19

Завтра, 2 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+10, днем +16+18, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10, днем +14+19.

В Костомукше, по данным сайта gismeteo.ru, до +14, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +16, малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Сортавале до +17, облачно, сильный дождь, гроза.

Геомагнитная обстановка в норме.