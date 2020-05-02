В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 14

Завтра, 3 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+4, днем +12+14.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части небольшой, местами умеренный дождь. На севере утром и ночью местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, местами по северу до -2, днем +9+14, на севере +6+11.

В Костомукше до +6, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +6, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +8, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.