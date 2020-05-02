02 мая 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 мая
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 2 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +8, +10.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +12, на севере +4, +9 градусов.
В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +3, переменная облачность.
В Сортавале до +8, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.