01 мая 2020, 16:59
В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 10
Подробный прогноз погоды от Карельского гидрометцентра
Завтра, 2 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-3, днем +8, +10.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, на юго-западе +2, -3, днем +7, +12, на севере +4, +9.
В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +3, переменная облачность.
В Сортавале до +8, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.