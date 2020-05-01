В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 10

Завтра, 2 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-3, днем +8, +10.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, на юго-западе +2, -3, днем +7, +12, на севере +4, +9.

В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +3, переменная облачность.

В Сортавале до +8, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.