В воскресенье в Карелии пройдут кратковременные дожди и грозы
В воскресенье, 15 августа, в Петрозаводске днем пройдут кратковременные дожди, ожидается также гроза. В Гидрометцентре Карелии сообщили, что ветер будет южным и юго-западным, умеренным.
Ночью температура воздуха составит +13, +15 градусов, а днем она поднимется до +17, +19 градусов. Атмосферное давление станет падать.
В районах республики также будет облачно с прояснениями, сообщили специалисты Гидрометцентра России. Можно ждать кратковременных дождей и гроз в большинстве районов.
В Калевале днем +18, ночью +9;
в Кондопоге днем +19, ночью +12;
в Медвежьегорске днем +18, ночью +12;
в Олонце днем +20, ночью +12;
в Пудоже днем +20, ночью +11;
в Сегеже днем +18, ночью +11;
в Сортавале днем +19, ночью +11;
в Суоярви днем +17, ночью +12. // Фото: xusenru/Pixabay