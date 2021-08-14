В воскресенье в Карелии пройдут кратковременные дожди и грозы

В воскресенье, 15 августа, в Петрозаводске днем пройдут кратковременные дожди, ожидается также гроза. В Гидрометцентре Карелии сообщили, что ветер будет южным и юго-западным, умеренным.

Ночью температура воздуха составит +13, +15 градусов, а днем она поднимется до +17, +19 градусов. Атмосферное давление станет падать.

В районах республики также будет облачно с прояснениями, сообщили специалисты Гидрометцентра России. Можно ждать кратковременных дождей и гроз в большинстве районов.

В Калевале днем +18, ночью +9;

в Кондопоге днем +19, ночью +12;

в Медвежьегорске днем +18, ночью +12;

в Олонце днем +20, ночью +12;

в Пудоже днем +20, ночью +11;

в Сегеже днем +18, ночью +11;

в Сортавале днем +19, ночью +11;

в Суоярви днем +17, ночью +12. // Фото: xusenru/Pixabay