В воскресенье в Карелии ожидается метель, ночью местами - мороз

В Петрозаводске 13 февраля - облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем прогнозируют снег и даже слабую метель, рассказали в республиканском Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем 0, -2. Атмосферное давление будет слабо падать.

В воскресенье в Карелии также облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами пойдет небольшой снег, днем в большинстве районов также ожидается снег, на юге - переходящий в мокрый, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-восточный, южный умеренный, на юго-западе вечером юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -6, -11, по северным районам -12, -17, местами до -22. Днем -3, -8, на юге местами до +1.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -6, днем -4;

В Кондопоге ночью и днем -1;

В Медвежьегорске ночью и днем -3;

В Олонце ночью -2, днем 0;

В Пудоже ночью -3, днем -2;

В Сегеже ночью -5, днем -3;

В Сортавале ночью -1, днем +1;

В Суоярви ночью -1, днем 0. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)