Синоптики не обещают сегодня сильных морозов, но снег прогнозируют

12 февраля в Петрозаводске облачно с прояснениями, на дорогах гололедица. Синоптики регионального Гидрометцентра обещают днем небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -4, -6.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3, -8, на севере местами до -12.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем -9;

В Кондопоге днем -5;

В Медвежьегорске днем -6;

В Олонце днем -3;

В Пудоже днем -5;

В Сегеже днем -7;

В Сортавале днем -2;

В Суоярви днем -4. (фото pixabay.com, kristamonique)