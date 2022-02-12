12 февраля 2022, 09:00
Синоптики не обещают сегодня сильных морозов, но снег прогнозируют
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на субботу, 12 февраля, в Петрозаводске и Карелии
12 февраля в Петрозаводске облачно с прояснениями, на дорогах гололедица. Синоптики регионального Гидрометцентра обещают днем небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -4, -6.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3, -8, на севере местами до -12.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем -9;
В Кондопоге днем -5;
В Медвежьегорске днем -6;
В Олонце днем -3;
В Пудоже днем -5;
В Сегеже днем -7;
В Сортавале днем -2;
В Суоярви днем -4. (фото pixabay.com, kristamonique)