В Карелии похолодает до минус 8 градусов, а местами - и до минус 12

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем синоптики регионального Гидрометцентра обещают небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9, днем -4, -6. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами -13,-18, днем -3, -8, на севере местами до -12.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью -16, днем -9;

В Кондопоге ночью -10, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -9, днем -6;

В Олонце ночью -7, днем -3;

В Пудоже ночью -10, днем -5;

В Сегеже ночью -11, днем -7;

В Сортавале ночью -7, днем -2;

В Суоярви ночью -9, днем -4. (фото «Петрозаводск говорит»)