11 февраля 2022, 07:00
Синоптики пообещали сегодня жителям Карелии до минус 6 градусов
На дорогах скользко, прогнозируется совсем небольшой снег
В Петрозаводске, прогнозу регионального Гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах скользко, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -1, -3.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -1, -6.
По прогнозу Гидрометцентра РФ, в Калевале днем -4;
В Кондопоге днем -2;
В Медвежьегорске днем -3;
В Олонце днем -3;
В Пудоже днем -2;
В Сегеже днем -2;
В Сортавале днем -2;
В Суоярви днем -3. (фото pixabay.com, debannja)