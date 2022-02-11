Синоптики пообещали сегодня жителям Карелии до минус 6 градусов

В Петрозаводске, прогнозу регионального Гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах скользко, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -1, -3.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -1, -6.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в Калевале днем -4;

В Кондопоге днем -2;

В Медвежьегорске днем -3;

В Олонце днем -3;

В Пудоже днем -2;

В Сегеже днем -2;

В Сортавале днем -2;

В Суоярви днем -3. (фото pixabay.com, debannja)