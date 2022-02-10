Жителям Карелии пообещали комфортную зимнюю погоду в пятницу
Синоптики регионального Гидрометцентра рассказали о погоде в пятницу в Петрозаводске и Карелии.
11 февраля в карельской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем -1, -3. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии также облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8, днем -1, -6.
По прогнозу Гидрометцентра РФ, в Калевале ночью -12, днем -4;
В Кондопоге ночью -9, днем -2;
В Медвежьегорске ночью -9, днем -3;
В Олонце ночью -9, днем -3;
В Пудоже ночью -8, днем -2;
В Сегеже ночью -10, днем -2;
В Сортавале ночью -8, днем -2;
В Суоярви ночью -8, днем -3. (фото pixabay.com, Printeboek)