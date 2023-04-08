08 апреля 2023, 17:23
В воскресенье православные отметят один из главных праздников
Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье в этом году выпадает на 9 апреля
По традиции верующие ходят в храм и освящают веточки вербы. Богослужения, связанные с Вербным воскресеньем, начинаются уже 8 апреля.
Вместе с тем в храмах уже идут приготовления к главному празднику – Светлому Христову Воскресению. Верующие наводят чистоту в церквях и часовнях.
- Благодарим всех, кто нашел время и возможность помочь в уборке храма перед Пасхой,
- опубликована благодарность в адрес активистов Ильинского храма города Лахденпохья.
Вербное воскресенье и Пасху разделяет Страстная неделя. Многодневный Великий пост завершается с наступлением Пасхи, которая наступит 16 апреля. // фото: паблик Ильинский храм города Лахденпохья/ВКонтакте