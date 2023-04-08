В воскресенье православные отметят один из главных праздников

По традиции верующие ходят в храм и освящают веточки вербы. Богослужения, связанные с Вербным воскресеньем, начинаются уже 8 апреля.

Вместе с тем в храмах уже идут приготовления к главному празднику – Светлому Христову Воскресению. Верующие наводят чистоту в церквях и часовнях.

- Благодарим всех, кто нашел время и возможность помочь в уборке храма перед Пасхой,

- опубликована благодарность в адрес активистов Ильинского храма города Лахденпохья.

Вербное воскресенье и Пасху разделяет Страстная неделя. Многодневный Великий пост завершается с наступлением Пасхи, которая наступит 16 апреля. // фото: паблик Ильинский храм города Лахденпохья/ВКонтакте