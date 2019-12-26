В Воронежской области подорвали автомобиль вместе с главой района

Покушение совершено на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Чиновник выжил, его отвезли в больницу и прооперировали. В областном СУ СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Можно ли назвать случившееся разборками в стиле 90-х годов, предстоит установить следователям.

По сообщению РИА Новости, около девяти часов утра 26 декабря в служебном автомобиле чиновника произошел взрыв.

По сообщению источника «Вести Воронеж», взрыв произошел около дома чиновника, когда он прогревал машину. По информации других СМИ, взрыв прогремел, когда чиновник открыл дверь машины.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах рассматривается несколько версий произошедшего - служебная деятельность, неисправность автомобиля, другие.

Между тем по сообщению источника ТАСС в правоохранительных органах, в машине сработало самодельное взрывное устройство.

Фото: rbc.ru