26 декабря 2019, 14:14
Движение по трассе частично ограничено из-за опрокинувшегося лесовоза
Авария с участием лесовоза произошла в Медвежьегорском районе накануне, однако последствия ДТП ликвидируют сегодня
Авария с участием лесовоза произошла 25 декабря в Медвежьегорском районе на трассе «Вологда – Медвежьегорск». По сообщению МЧС по РК, в 18:55 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации происшествия.
Как рассказали в ГИБДД сегодня, движение транспорта на этом участке частично ограничено.
«В связи с ликвидацией последствий ДТП (подъем лесовоза из кювета), произошедшего 25 декабря, частично ограничено движение автотранспорта»,
- говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники ГИБДД регулируют движение. Водителей призывают быть предельно внимательными за рулем.
Фото: Госавтоинспекция Карелии