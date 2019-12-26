26 декабря 2019, 14:14
Происшествия

Движение по трассе частично ограничено из-за опрокинувшегося лесовоза

Авария с участием лесовоза произошла в Медвежьегорском районе накануне, однако последствия ДТП ликвидируют сегодня

Авария с участием лесовоза произошла 25 декабря в Медвежьегорском районе на трассе «Вологда – Медвежьегорск». По сообщению МЧС по РК, в 18:55 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации происшествия.

Как рассказали в ГИБДД сегодня, движение транспорта на этом участке частично ограничено.

«В связи с ликвидацией последствий ДТП (подъем лесовоза из кювета), произошедшего 25 декабря, частично ограничено движение автотранспорта»,

- говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД регулируют движение. Водителей призывают быть предельно внимательными за рулем.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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ДТП
Медвежьегорский район
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