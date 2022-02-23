В УЕФА не исключили перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

В УЕФА пока не приняли решения о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Коммерсант».

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией, и при необходимости любое решение будет принято в надлежащее время. У УЕФА пока нет других комментариев», - заявили журналистам в пресс-службе организации.

Напомним, матч назначен на 28 мая на «Газпром-Арене». Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА может перенести матч из России после признания независимости ЛНР и ДНР. Фото: zenit-ticket.com