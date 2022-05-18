В Турции начнут принимать к оплате российскую карту «Мир»

Карты «Мир» начнут принимать в турецких отелях. Соответствующие договоренности достигнуты между Россией и Турцией. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС, Также он рассказал об увеличении использования российской карты в турецких банкоматах, и уточнил, что обсуждалась возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах.

«Мы договорились о том, что банки будут принимать эти карты. Договорились, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях и гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами это подробно обсудили», - сказал вице-премьер.

На сегодняшний день российские карты «Мир» принимают три турецких банка: Is Bankasi, Ziraat Bankasi и Vakifbank. Фото: rbgmedia.ru.