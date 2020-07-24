В Тулемском лесничестве по вине человека загорелся лес

Возгорание леса произошло в 132-м квартале Тулемского участкового лесничества, сообщает на своем аккаунте Питкярантское лесничество.

Как утверждают специалисты лесничества, пожар стал следствием небрежного обращения с огнем граждан, которые посещали лес с целью сбора грибов и ягод.

Площадь лесного пожара на момент обнаружения составила 3 гектара (эквивалентную площадь занимает участок 100 на 300 м). Площадь локализации пожара 3,6 гектара.

Предотвратило развитие лесного пожара на большую площадь наличие на данном участке противопожарной минерализованной полосы (противопожарная канава). Противопожарные мероприятия были выполнены арендатором лесного участка.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Питкяратского центрального лесничества зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади около 30 гектаров