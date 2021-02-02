В ТРК «ЛОТОС PLAZA» открыли «Котодом»

Интерактивная площадка «Котодом» создана в содружестве торгово-развлекательного комплекса и «Первого петрозаводского общественного приюта». Далеко не все могут специально приехать в приют, а в ТРК «ЛОТОС PLAZA» всегда много гостей.

Коты встречают гостей на нулевом этаже рядом с «Макдоналдс». Многие останавливаются, чтобы полюбоваться на пушистых и сфотографировать их. Рядом – портреты и имена питомцев.

У «Котодома» встретились с Владимиром Рыбалко, председателем Карельской региональной организации защиты животных «Первый петрозаводский общественный приют», и Юлией Носик, сотрудницей приюта, ответственной за содержание кошек. Владимир и Юлия часто приезжают в «Котодом» навестить его обитателей.

Когда появился проект? Это новый для города формат…

«Для нас это в новинку, и эксперимент очень успешный. На самом деле, холдинг «ЛОТОС» на протяжении всей своей работы активно сотрудничает с петрозаводскими зоозащитниками и регулярно помогает нам устраивать выставки-раздачи. Это однодневные акции, когда мы привозим из приюта много питомцев, и у участников есть возможность выбрать для себя друга и сразу забрать домой. В конце прошлого года команда ТРК «ЛОТОС PLAZA» обратилась к приюту с инициативой создать «Котодом», где питомцы смогут жить в ожидании хозяев. Нам выделили площадку и сделали для нее красивое оформление. А мы привезли первых жильцов. Для нас появление «Котодома» полезно еще и тем, что это привлекает внимание к работе приюта»,

- рассказал Владимир Рыбалко.

Сколько кошек уже забрали из «Котодома»?

«В первый день в «Котодом» заехали пятнадцать хвостиков, восемь уже нашли хозяев, и еще два котика скоро поедут в семьи. Мы уже успели привезти новых жильцов, сейчас их здесь одиннадцать. Среди них только взрослые кошки, потому что по правилам в компании со взрослыми нельзя содержать котят. Обитатели «Котодома» – это подопечные приюта и наших коллег-зоозащитников. Из приюта или с передержки, все коты здоровы, привиты, стерилизованы. И главное, социализированы. То есть полностью готовы к жизни в семье. Теплые, ласковые, общительные – они точно станут отличной компанией!»

- поделилась Юлия Носик.

Одиннадцать? Где они прячутся, мы насчитали только восемь!..

По словам Владимира Рыбалко, «Котодом» так устроен, чтобы соответствовать стандартам содержания животных.

«То, что вы видите, – витрина, выставочная часть, где коты знакомятся с гостями. А за ширмой находится приватная зона, где животные могут отдохнуть от внимания, если захотят. Там же – миски с кормом и кошачий туалет. Есть сотрудник, который следит за порядком в «Котодоме», рационом и состоянием здоровья питомцев. Коты могут свободно перемещаться, и, как видите, им вполне комфортно в таком пространстве».

Как забрать питомца домой?

«Познакомиться с жильцами «Котодома» можно в любой день в режиме работы ТРК «ЛОТОС PLAZA» с 10:00 до 22:00. Когда поймете, кто из котиков вам нравится больше всего, позвоните по телефону: 8 (911) 664-24-06, с 11:00 до 18:00. А дальше мы обо всем расскажем. Животные передаются ответственным владельцам по договору. Обычно день встреч с новыми хозяевами – воскресенье»,

- рассказала Юлия Носик.

А если нет возможности приютить кота, можно помочь вашему делу?

«Конечно, главная цель проекта – чтобы как можно больше кошек попали в новые семьи. Поэтому вы всегда можете помочь, распространив информацию о «Котодоме». Если вы хотите оказать финансовую поддержку приюту, то можете позвонить по номеру: 8 (911) 664-24-06»,

- сообщил Владимир Рыбалко.

Кроме финансовой поддержки, жильцам «Котодома» и другим подопечным приюта можно оставить подарки – корм или товары для животных. Корзинка для подарков находится в магазине «Ле’муррр» во второй очереди ТРК «ЛОТОС PLAZA».