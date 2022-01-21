В трех районах Карелии продолжатся сильные снегопады

21 января в ряде районов Карелии сохранится сильный снег, мокрый снег, также возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщает МЧС по РК.

Под действие неблагоприятного явления попадут три района республики - Сортавальский, Медвежьегорский и Сегежский.

В министерстве рекомендуют жителям и гостям Карелии не рубить самостоятельно упавшие деревья и не приближаться к повисшим проводам. Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным мостам. Транспортные средства не стоит оставлять вблизи от больших деревьев и слабо закрепленных конструкций. Фото pixabay.com/kristamonique