21 января 2022, 12:29
В трех районах Карелии продолжатся сильные снегопады
В МЧС предупредили о непогоде на части территории республики
21 января в ряде районов Карелии сохранится сильный снег, мокрый снег, также возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщает МЧС по РК.
Под действие неблагоприятного явления попадут три района республики - Сортавальский, Медвежьегорский и Сегежский.
В министерстве рекомендуют жителям и гостям Карелии не рубить самостоятельно упавшие деревья и не приближаться к повисшим проводам. Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным мостам. Транспортные средства не стоит оставлять вблизи от больших деревьев и слабо закрепленных конструкций. Фото pixabay.com/kristamonique