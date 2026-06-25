В Суоярви завершен монтаж блока под спортивный и актовый зал

О ходе строительства школы в видеосюжете рассказал производитель работ компания «КСМ»

Фото предоставлено компанией "КСМ"

Завершён монтаж основного здания школы, в настоящее время завершается монтаж металлических конструкций блока, в котором расположатся спортивный зал и актовый зал. Ведутся работы по устройству кровли и монтажу окон, выполняется большой объем отделочных работ, а также идут работы по устройству внутренних инженерных сетей. На пришкольной территории ведётся вертикальная планировка, подготовка под спортивные и прогулочные площадки.

Окончание строительства, согласно договору, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик – компания «КСМ» – передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

Напомним, что общая площадь новой школы составит 6,5 тыс. кв.м. Помимо учебных классов, на трёх этажах школы будут размещаться следующие помещения: 1 этаж – входная зона с гардеробами, обеденный зал площадью больше 150 кв.м, рассчитанный на 165 посадочных мест, спортивный зал площадью почти 550 кв.м, медицинский блок, помещения для групп продлённого дня; 2 этаж – актовый зал площадью 267 кв.м, рассчитанный на 204 места, интерактивный лазерный тир и школьный музей; 3 этаж – библиотека площадью свыше 200 кв.м и административные помещения. На подземном этаже запланировано размещение технических помещений.

Что касается уличной территории, то здесь будут устроены две площадки для подвижных игр (раздельные для 1-4 классов и для 5-9 классов), три площадки для физкультурных занятий, сектор для прыжков, беговые дорожки, площадка для баскетбола и волейбола, а также площадка для отдыха.

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