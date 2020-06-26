26 июня 2020, 17:10
В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 26
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 27 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +15+17, днем +23+25.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17, на севере местами до +8, днем +21+26, на севере +14+19.
В Костомукше до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +19, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +24, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.
Геомагнитная обстановка в норме.