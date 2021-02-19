В субботу в Карелии температура воздуха опустится до минус 34

Завтра, 20 февраля, в Петрозаводске ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -27, -29°С, днем -17, -19°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, утром и днем на юго-западе местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -22, -27°С, местами до -34°С, на юго-западе -13, -18°С, днем -15, -20°С, на юго-западе -10, -15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -14-27, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -21-23, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -12-14, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото naydex.net