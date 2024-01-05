В субботу в Карелии местами будет до -37 градусов

Переменная облачность ожидается 6 января в Карелии, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, морозно, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер слабый переменных направлений. Температура ночью -25, -30 градусов, местами до -32, -37 градусов. Днем будет -22, -27 градусов, местами -27, -32 градуса.

В Петрозаводске небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный и западный слабый. Температура ночью -30, -32 градуса, днем будет -27, -29 градусов. // фото: pixabay.com