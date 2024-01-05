Морозы продолжат терзать Карелию и в пятый день года

Сегодня, 5 января, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -25, -27°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -27, -32°С, местами -20 -25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -27-28, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -28-32, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -20-27, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»