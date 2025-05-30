30 мая 2025, 16:41
В субботу в Карелии будет свежо
Синоптики дали прогноз погоды на последний день мая
фото «Петрозаводск говорит»
В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +15, +17, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо меняться.
В Карелии облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +15;
В Кондопоге, Сегеже ночью +9, днем +18;
В Медвежьегорске ночью +8, днем +18;
В Олонце ночью +7, днем +17;
В Пудоже ночью +9, днем +20;
В Сортавале ночью +8, днем +16;
В Суоярви ночью +7, днем +16. © «Петрозаводск говорит»