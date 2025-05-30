В субботу в Карелии будет свежо

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +15, +17, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +15;

В Кондопоге, Сегеже ночью +9, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +18;

В Олонце ночью +7, днем +17;

В Пудоже ночью +9, днем +20;

В Сортавале ночью +8, днем +16;

В Суоярви ночью +7, днем +16. © «Петрозаводск говорит»