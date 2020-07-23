В субботу на набережной пройдут соревнования по армрестлингу

25 июля на набережной Онего пройдет любительский фестиваль по армрестлингу. Помериться силой рук сможет любой желающий, зарегистрироваться с 24 июня можно в группе фестиваля «Workout Fest» или прийти без регистрации.

Начало в 12.00 возле тренажеров. Главный судья – атлет, чемпион мира по армлифтингу Александр Каширин. Абсолютный победитель получит уникальный кубок Фестиваля и 2 килограмма протеина.

Соревнования по армрестлингу пройдут в рамках проходящего в июле фестиваля «Workout Fest» - открытых тренировках и соревнованиях по различным видам спорта.