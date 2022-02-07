В стране за сутки коронавирус нашли у 171 тысячи человек

За последние сутки в России выявлены 171 905 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 609 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 15 442 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 13 372, в Архангельской области - 3339, в Ленинградской области - 2323, в Вологодской области - 1961, в Мурманской области - 1299.

Всего с начала пандемии в стране болезнь диагностирована 12 982 023 раза. Скончались 336 023 человека.

Напомним, в Карелии 6 февраля Covid-19 выявлен у 1033 человек. Фото pixabay.com/BlenderTimer