В среду воздух в Карелии прогреется до плюс 20

Завтра, 27 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3+5, днем +17+19.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2+7, местами до 0, днем +15+20, у водоемов местами +12+15.

В Костомукше до +18, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +13, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.