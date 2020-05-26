26 мая 2020, 16:32
В среду воздух в Карелии прогреется до плюс 20
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 27 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3+5, днем +17+19.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2+7, местами до 0, днем +15+20, у водоемов местами +12+15.
В Костомукше до +18, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +13, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.