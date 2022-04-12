В среду водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки

Рейды по выявлению пьяных за рулем проведут 13 апреля в Петрозаводске. О профилактическом мероприятии «Контроль трезвости» рассказали в ГИБДД.

Водителей будут останавливать на дорогах в массовом порядке. Ведь количество пьяных автомобилистов в этом году значительно увеличилось.

Только за три последних месяца инспекторы ДПС в Петрозаводске отстранили от управления 242 водителя в состоянии опьянения. Причем 32 из них сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

За этот же период прошлого года отстранили от управления 150 нетрезвых водителей. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска