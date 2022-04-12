Федеральные трассы в Карелии сделают особо прочными

На трассе «Кола», которая соединяет три региона СЗФО, проведут дорожные работы. Покрытие защитят, заменив на нем слои износа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Обновят несколько участков автодороги «Кола» и входящих в ее состав подъездов общей протяженностью более 70 км. Речь идет о замене слоев износа − верхней части покрытия, обеспечивающей необходимое сцепление колес транспорта с дорогой и защищающей ее основные конструкции.

Работы предусмотрены в центральных районах республики и на севере. Отремонтируют участки с 408 по 422 км и с 464 по 473 км, подъезды к Петрозаводску и аэропорту в республиканской столице, участки с 849 по 869 км и с 929 по 949 км.

Помимо этого, замена слоев износа запланирована на трассах А-119 Вологда − Медвежьегорск − автодорога Р-21 «Кола» (с 464 по 502 км и с 544 по 559 км) и А-121 «Сортавала» (с 390 по 408 км).

Напомним, еще более 200 км федеральных автодорог в Карелии и Мурманской области в этом году приведут в порядок в ходе плановых работ по капремонту и ремонту.

Первый вид работ предусмотрен на участках дорог А-137 «Кола» − Тикша − Ледмозеро − Костомукша − граница с Финляндской Республикой и А-215 Лодейное Поле − Вытегра − Прокшино − Плесецк − Брин Наволок − подъезд к Петрозаводску, проходящих по территории республики. // Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола»