В среду в Карелии потеплеет до плюс 5

Завтра, 29 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Осадки, на западе местами сильные в виде снега, мокрого снега, дождя. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, на севере северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, по северным районам -7, -12°С, днем 0, +5°С, на севере до -3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -9, днем -2-5, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже ночью -6, днем 0+2, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале -2+1, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com