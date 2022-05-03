В среду в Карелии местами пройдет снег

Карельский Гидрометцентр сообщает об облачной с прояснениями погоде на территории Карелии в среду, 4 мая. Местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно они выпадут в виде мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью на северо-востоке местами порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха снизится от -1 до -6ºС, днем поднимется до +2…+7ºС.

В Петрозаводске прогнозируется +4.5°C и западный ветер силой 7 м/с. К слову, самая низкая температура на 4 мая в столице республики была зафиксирована в 1893 году – до -10,5°C. Фото: pixabay.