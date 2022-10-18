В Совфеде спрогнозировали закрытие половины кинозалов

В ближайшие месяцы минимум 50% кинозалов в стране могут быть закрыты из-за дефицита репертуара. Об этом предупреждают сенаторы.

В отличие от большинства пострадавших на фоне санкций отраслей у кинопоказа отсутствует возможность параллельного импорта, копия кинофильма «уже давно не является физическим носителем».

«Критический недостаток репертуара в ближайшие месяцы повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов. Заместить объем фильмов иностранных кинокомпаний, покинувших рынок кинопроката РФ, в краткосрочной перспективе невозможно», - пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления правительства, подготовленную сенаторами.

Дистрибьюторы и продюсеры, продолжающие выпускать фильмы в России, пытаются привлечь дополнительный контент с помощью студий из Азии, Латинской и Южной Америки. В прокат выпускают повторно классические российские и советские картины. Но сенаторы из комитета Совета Федерации по экономической политике признают, что показ индийского, корейского кино и знаковых отечественных картин не помогут вернуть массового зрителя в зал в отсутствие большого зрелищного российского кино. По итогам работы в этом году кинотеатры могут получить совокупный убыток в размере не менее 11,1 млрд рублей.

В качестве возможного решения сенаторы предложили разрешить крутить зарубежные фильмы без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. (фото unsplash.com, Felix Mooneeram)