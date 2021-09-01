В СИЗО Карелии передали электронные книги для подростков

Для подростков, которые находятся в СИЗО, передала подарки Петрозаводская и Карельская Епархия. В пресс-службе УФСИН по Карелии сообщили, что электронные книги им презентовали по благословению Высокопреосвященнейшего Константина, митрополита Петрозаводского и Карельского.

Гаджеты собираются использовать в процессе обучения. Это удобно, ведь на одном устройстве можно хранить множество учебной, художественной и научной литературы. Кроме того, ребята смогут воспользоваться книгой в личное время.

«Появление электронных книг должно решить несколько задач. Среди них - повышение образовательного и культурно-нравственного уровня подростков, что лучшим образом будет способствовать их ресоциализации», - отметил протоиерей Леонид Леонтюк.

К обучению 1 сентября приступили пятеро несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО-1 и СИЗО-2. // Фото: источник