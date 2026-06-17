В Сибири полыхает почти 150 тысяч га леса - введен режим ЧС

С начала сезона зарегистрировано больше 1,1 тысячи лесных пожаров

Фото: Петрозаводск говорит

В лесах Красноярского края, Иркутской и Томской областей бушуют более 160 пожаров на общей площади почти 150 тысяч га. Так, 29 пожаров на площади 13,048 тысяч га локализованы. За сутки при участии 2,4 тысяч человек и 97 единиц техники ликвидированы 22 пожара на площади 4,9 тысяч га, пишет «КоммерсантЪ».

Для борьбы с лесными пожарами мобилизуют ресурсы, используют авиацию, космический мониторинг, привлекают пожарных из соседних регионов и оборудуют минерализированные полосы. На помощь местным огнеборцам направили десантников-парашютистов авиалесоохраны из Карелии и Тюменской области. Из Карелии на подмогу поехали 50 человек, 20 - из Тюменской области.

Режим ЧС в лесах ввели в Красноярском крае и Томской области, а также в Усть-Кутском районе Иркутской области. С начала пожароопасного сезона в регионах зарегистрировано уже свыше 1,1 тысячи лесных пожаров на площади 198,6 тысяч га. Основные причины пожаров в лесах — грозы и неосторожное обращение с огнем.