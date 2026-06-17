Крупную наркоплантацию ликвидировали рядом с Карелией

В Ленобласти ликвидировали крупную наркоплантацию и арестовали 47-летнюю петербурженку

Фото: стопкадр

Полиция пресекла в частном доме во Всеволожске деятельность крупного наркоочага. Правоохранители обнаружили и изъяли у местной жительницы крупный урожай запрещенных растений. Об этом 20 июня сообщили в региональном ведомстве.

Изъято 22 куста и 19 высушенных наркосодержащих растений общей массой более 3 килограммов.

Личность наркоплантаторши установили - ей оказалась 47-летняя неработающая жительница Петербурга, которая оборудовала теплицы в Ленобласти.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт в крупном размере.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.