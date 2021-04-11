11 апреля 2021, 18:01
Происшествия

В сети появилась запись сегодняшнего утреннего ДТП с видеорегистратора

Несмотря на качественное видео, остается загадкой, почему водитель повел себя именно так

Сегодня мы уже писали о странном ДТП, которое произошло в Петрозаводске в 7:46 на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской.

Происшествие попало на камеры компании Ситилинк.

И вот, в сети появилась запись ДТП сделанная видеорегистратором одного из автомобилей. Видно гораздо лучше, но вопросов от увиденного возникает еще больше.

Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Фото – скриншот с видео

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Петрозаводск
Карелия
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улица Гоголя
улица Красноармейская
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