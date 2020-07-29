В «Рускеальском экспрессе» появится второй вагон-ресторан

В поезде «Рускеальский экспресс», который курсирует между Сортавалой и горным парком «Рускеала», появится второй вагон-ресторан. Это связано с повышенным спросом на такую услугу, сообщили в пресс-службе ОЖД.

В вагон-ресторан ретропоезда будут продаваться отдельные билеты. В ресторане пассажиры смогут провести всю поездку. В стоимость билета будет входить рацион питания с блюдами и напитками карельской национальной кухни. Блюда пассажиры смогут выбрать сами. Билеты уже в продаже.

В ОЖД напомнили, что работа вагонов-ресторанов организована с соблюдением всех санитарных норм. Пассажирам предоставляются антисептики. Состояние здоровья персонала строго контролируется. Дважды в день проводится дезинфекция салонов.