В Россию пытались противозаконно ввеЗти противогазы и медали

Таможенники псковского пункта пропуска Убылинка при досмотре фуры с товаром обнаружили несоответствующий документам груз. По сообщению пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, латвийский перевозчик вез товар из Швейцарии в Россию.

«В машине перевозилось на 36 грузовых мест больше указанного. Вес превышал заявленный на четыре тонны. Кроме того, большая часть товара оказалась незадекларированной», - говорится в сообщении.

Так, в документах не числились 305 банок мясных консервов, 7 автомобильных покрышек со следами эксплуатации, корм и памперсы для собак,72 противогаза, 234 обработанных и необработанных натуральных камня, мобильные телефоны, 8 купюр и 133 монеты различных стран и номиналов. Также таможенники обнаружили лекарственные средства, медали, марки, значки, бытовой инструмент, флэшки, керамическую плитку, сантехнику и другие товары.

В ведомстве уточнили, что на перемещение консервированной продукции и корма для животных перевозчик не предъявил разрешающих документов. Бывшие в употреблении покрышки относятся к категории опасных отходов и их ввоз в страну запрещен. Основываясь на этих и других нарушениях в отношении гражданина Латвии возбуждены административные дела по статьям КоАП РФ 16.1 о недостоверных сведениях и 16.3 о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров. Фото: sztu.customs.gov.ru.