В российском молоке нашли кишечную палочку

Эксперты организации «Роскачества» провели проверку российского молока. Так, специалисты исследовали популярные марки «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Наша дойка», «Простоквашино», Parmalat и «36 копеек» и нашли в последнем следы кишечной палочки.

Марки молока протестировали на наличие потенциально вредных веществ, антибиотиков и опасные бактерии. Кроме того, специалисты искали в образцах следы растительных жиров и сухого молока.

По итогам проверки, эксперты не нашли в перечисленных выше марках молока следов фальсификации. Однако исследование показало, что в процессе пастеризации молока «36 копеек» был превышен температурный режим или длительность пастеризации.