Невролог назвал продукты для хорошего настроения

Главный внештатный специалист, невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов перечислил продукты, которые помогут россиянам повысить настроение. На настроение могут повлиять бананы, сыр, шоколад, молочные продукты, мясо индейки, кролика, женьшень, лимонник.

Как рассказал в интервью РИА Новости специалист, в рационе питания должно быть больше овощей и фруктов, меньше сахара, сахаросодержащих продуктов, достаточно белковых продуктов. При этом лучше исключить жиры, которые можно заменить растительными жирами.

Для нервной системы полезными будут продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. В их числе Богданов назвал жирную морскую рыбу, растительные масла, орехи. Также важно употреблять витамины группы В, которых много в печени, злаковых, больше всего в гречневой крупе. Из рациона он рекомендует исключить кофе и крепкий чай.