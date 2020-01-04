В России заспорили о качестве «новогодних огоньков» на телевидении

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала российское телевидение за программу передач во время новогодних праздников. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале, сообщает «Лента.ру».

Как пишет Поклонская, людям «надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу». Она отметила, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания.

«На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле "муси-пуси" и петросяновские каламбурчики», — заявила депутат.

Сегодня на этот выпад ответил продюсер музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы», — считает продюсер.

По его словам, телеканалы стараются придумывать для новогодних шоу новые декорации, но кардинальные изменения опасны, поскольку эксперименты могут сказаться на рейтингах.

Пригожин назвал процесс создания подобных передач адским трудом, начиная с процесса согласования даты съемок. «Телеканалу, который предлагает съемки в новогоднем шоу, необходимо попасть в график артиста, но это удается не всегда, поэтому приходится идти на компромисс», — отметил он.