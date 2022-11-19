В России заметили оранжевые вина

Не только белое, красное или розовое – в России начали выпускать вино оранжевого цвета. Алкогольный напиток такого цвета выпускают в нашей стране двенадцать предприятий, пишет «Коммерсантъ».

Вино производят из белых сортов винограда, в первую очередь «ркацители». Сок винограда бродит в контакте с мезгой - кожицей, косточками. Цена варьируется от 500 рублей до одной тысячи рублей за бутылку.

Эксперты отметили, что оранжевые вина в России ранее были продуктом увлеченных виноделов, а теперь ими заинтересовались и крупные производители.

По итогам января-сентября 2022 года российские виноделы произвели более 130 тысяч литров оранжевых вин, что на треть превышает показатель за весь 2021 год. Ожидается, что производство за год может вырасти на 50%. // фото: unsplash.com