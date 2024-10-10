Билеты в театр подорожали в России

Средняя цена билета в театр в России выросла на 14% и достигла суммы в 2,4 тыс. рублей. При этом к началу театрального сезона количество спектаклей увеличилось только на 7%, об этом сообщает РБК.

В городах-миллионниках средняя цена, которую надо заплатить, чтобы сходить в театр, повысилась на 18%. При этом чаще всего билеты покупают в таких театрах, как Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова, Московский дворец молодежи, Мастерская Петра Фоменко, Московский академический театр им. Вл. Маяковского и Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова.

Несмотря на повышение цен и сокращающийся репертуар, россияне продолжают проявлять культурный интерес к театральным постановкам. Сейчас в театрах больше ставят простые и доступные спектакли для охвата наибольшего количества людей, отмечает источник. Фото: unsplash // kyle head