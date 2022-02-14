В России продлят упрощенный порядок оформления инвалидности

Из-за эпидемиологической ситуации в стране Минтруд намерен продлить упрощенный порядок оформления инвалидности. Об этом ТАСС заявил министр Антон Котяков. Упрощенный порядок признания или продления установленной инвалидности собираются продлить до 1 июля.

Особенность временного порядка в том, что инвалидность автоматически продлевается на полгода, то есть человеку ходить никуда не нужно.

Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов. Никаких дополнительных обследований не потребуется. (фото pixabay.com, stevepb)