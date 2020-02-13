В России придумали механизм экономии при оплате ЖКХ

Скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг предложили ввести для россиян, которые отказались от бумажных квитков. С такой идеей к федеральному Минстрою выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.

Граждане сегодня могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, но отказаться от бумажного носителя нельзя. Парламентарий же в качестве механизма, который позволит сэкономить на оплате, предлагает рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций за коммуналку.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», - цитирует RT обращение Чернышова. По его мнению, для желающих должна сохраниться возможность получать бумажные квитанции. А размер скидки предлагается установить после принятия решения.

Кроме того, парламентарий считает, что компании должны выплачивать россиянам определенный процент на оплату услуг ЖКХ при размещении своей рекламы на квитанциях.