В России появилась вакансия для любителей дикой природы

В России открылась практически идеальная вакансия для тех, кто любит природу и уединение. Для Плейстоценового парка в Якутии подыскивают отшельника. Объявление с вакансией появилось на странице парка в «Фейсбуке».

Работнику предстоит жить в небольшом домике, следить за работой дизель-генератора, заправлять и менять в нем масло, проверять аппаратуру, следить за исправностью сохраняемых данных, которые нужно списывать раз в две недели, передает «Лента.ру».

Полевая база расположена у реки в 15 километрах от поселка Черский. В домике есть печь, свет, телевизор, сотовая связь и спутниковый интернет. От сотрудника требуется знание компьютера, также плюсом будет опыт работы с техникой и двигателями, знание английского или немецкого языка. Работнику обещают официальное трудоустройство, зарплату в 40 тысяч, продуктовый набор, экипировку и полевой инвентарь.

Кроме отшельника парку требуется егерь с опытом работы с животными. (фото myslo.ru)