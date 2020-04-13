В России от коронавируса умерли 148 человек

За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 18 человек умерли, 179 пациентов полностью излечились, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1355. В Московской области 495 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 121. Напомним, еще один случай заражения коронавирусом подтвержден и в Карелии.

Всего по данным на 13 апреля в России коронавирус диагностирован у 18 328 пациентов. Скончались 148 из них. 1470 человек сумели выздороветь.