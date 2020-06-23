В России намерены увеличить размер пенсии

В следующем году средний размер пенсии россиян может составить 17 432 рубля. Это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, сообщает РИА Новости.

Размер индексации страховых пенсий неработающих россиян в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году - 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023 году - 5,6% (до 19 283 рублей).

При этом изменение размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не планируется. Средний размер социальной пенсии в 2021 году составит 9 977 рублей, 2022 году - 10 307 рублей, в 2023 году – 10 693 рубля.

Расходы на пенсии определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год.