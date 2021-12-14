В России могут разрешить продавать пиво на заправках

В Минэнерго предложили отменить запрет на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. Об этом сообщает РБК.

«Предлагается вернуться Минпромторгу России к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции», - сказано в документе.

Ведомство считает, что это «позволит расширить ассортимент нетопливных товаров на АЗС и улучшить их маржинальность за счет увеличения выручки, формируемой нетопливным сегментом продаж сопутствующих товаров и услуг».

Запрет на продажу алкоголя на заправках в России действует с 2012 года. Фото pixabay.com/MabelAmber